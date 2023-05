In Belarus ist der Oppositionelle Roman Protassewitsch offiziellen Angaben zufolge begnadigt worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Belta am Montag. Protassewitsch war Anfang des Monats zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Ihm waren die Organisation von Massenunruhen, die Vorbereitung von Angriffen auf die öffentliche Ordnung und der Aufruf zu Sanktionen gegen Belarus vorgeworfen worden.

Flugzeug zur Landung gezwungen

Sein Fall hatte vor gut zwei Jahren weltweit für Aufsehen gesorgt. Ein Ryanair-Flugzeug mit Protassewitsch an Bord wurde im Mai 2021 gezwungen, in Minsk zu landen. Dort wurden der Blogger und seine Freundin aus dem Flugzeug geholt.

Auch die in Belarus festgenommene Freundin des belarussischen Regierungskritikers Roman Protassewitsch hat Machthaber Alexander Lukaschenko nach einem Jahr Haft um Begnadigung gebeten. Nach Angaben der Staatszeitung „Sowjetskaja Belarus“ richtete die 24-jährige Russin Sofia Sapega das Gnadengesuch am Montag an Lukaschenko, kurz nach dessen Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in St. Petersburg. Sapega war im Mai vergangenen Jahres bei der erzwungenen Landung einer europäischen Passagiermaschine in Minsk festgenommen worden.