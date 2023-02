Teilzeitarbeit ist das neue Normal – zumindest für Frauen in Österreich. 2021 war erstmals mehr als die Hälfte der unselbstständig beschäftigten Frauen in Österreich teilzeitbeschäftigt, vor 20 Jahren war es nur jede Dritte. Aber auch bei Männern geht der Trend weg von der 40-Stunden-Woche. Jeder zehnte erwerbstätige Mann arbeitet Teilzeit – darunter fällt, wer im Schnitt weniger als 36 Stunden die Woche arbeitet. Das entspricht einer Verdopplung in den vergangenen zwei Jahrzehnten.