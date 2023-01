Selten zuvor hatte eine Landtagswahl in einem solchen Ausmaß den Charakter eines bundespolitischen Stimmungstests wie die heutige – von Oberösterreich im Herbst 2015 einmal abgesehen, als die Flüchtlingskrise bei der Landtagswahl alles auf den Kopf gestellt hat. Der heutige Urnengang in Niederösterreich wird überlagert von der unverschämten Teuerung, die die Energie- und Wohnkosten in die Höhe treibt und vielen Menschen schwer zu schaffen macht, Abstiegsängsten in der Mittelschicht und einem tiefen Misstrauen in die Handlungsfähigkeit der etablierten Politik.