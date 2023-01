Nach dem Rücktritt Christine Lambrechts übernimmt dem "Spiegel" zufolge nun Boris Pistorius das Verteidigungsministerium in Berlin. Lambrecht hatte am Montagvormittag in einer schriftlichen Erklärung ihren Rückzug vom Amt der Verteidigungsministerin bekannt gegeben.

Pistorius war bisher in der Landespolitik tätig. Seit 2013 ist er niedersächsischer Innenminister. Seit 2017 gehört er dem Landtag in Hannover an. Von 2006 bis 2013 war er Oberbürgermeister in Osnabrück.