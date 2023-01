Das iranische Regime rüstet sich für einen härteren Kampf gegen die landesweiten Demonstrationen. Das zeigen die neuen Hinrichtungen von Demonstranten – 17 Personen wurden mittlerweile zum Tode verurteilt, zuletzt wurden weitere junge Männer erhängt – zugleich wurde ein berüchtigter Hardliner zum neuen Polizeichef des Landes ernannt. Dennoch werden angesichts der anhaltenden Proteste Spannungen in der Führung der Islamischen Republik sichtbar. Zuletzt wurde die Tochter des früheren Präsidenten Rafsanjani wegen „Propaganda“ gegen die Islamische Republik und Vergehen gegen die nationale Sicherheit zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Faeseh Hashemi Rafsanjani wurde vorgeworfen, zur Teilnahme an den regierungskritischen Demonstrationen aufgerufen zu haben.



Die iranische Elite ist uneins darüber, wie sie mit den Demonstrationen umgehen soll, die das Land seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Gewahrsam der Religionspolizei im September erschüttern. Revolutionsführer Ali Khamenei will die Proteste niederschlagen lassen und die Iranerinnen zwingen, das Kopftuch zu tragen, aber nicht alle Regimevertreter sind einverstanden. Der prominente Geistliche Ahmad Alamolhoda – der Schwiegervater von Präsident Ebrahim Raisi – sprach sich dagegen aus. Auch Parlamentspräsident Mohammad Baker Kalibaf, ein Ex-Offizier der Revolutionsgarde, kritisierte jetzt das brutale Vorgehen der Polizei gegen Frauen.