Es gebe keine Migrationskrise, „das ist ein innenpolitisch gemachtes Thema“, hatte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner noch in ihrem ORF-„Sommergespräch“ im August erklärt.

Knapp drei Monate später hat sich diese Position merklich gewandelt: „Es kann nicht sein, dass 60.000 Menschen aus Ländern wie Tunesien oder Indien alle in Österreich landen“, sagte Rendi-Wagner diese Woche in Interviews mit oe24 und Puls24 – eine Position, die bisher in dieser Klarheit nur ihr innerparteilicher Gegenspieler, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vertreten hatte.

Auch eine andere Wende vollzog Rendi-Wagner: Entgegen der Linie etwa der SPÖ-Delegation im EU-Parlament sprach sich die Parteichefin gegen die Ausweitung der Schengen-Zone aus.

Währenddessen vollzog der SPÖ-Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler, einen weiteren Schwenk in der Migrationspolitik: Während die Bundespartei Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) auffordert, leerstehende Quartiere zur Unterbringung von Migranten zu nutzen, wünscht sich Babler in der „Zib2“ ein Durchgriffsrecht des Ministers in Gemeinden, um neue Quartiere zu schaffen.