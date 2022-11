In orangen Warnwesten sitzen sie auf Autobahnen oder kleben sich mit Superkleber auf Straßen, um den Verkehr zum Erliegen zu bringen. Mit Aktionen wie diesen machen Anhänger der Gruppierung "Letzte Generation" auf sich aufmerksam. Manchmal kleben sich Anhänger in Museen an die Exponate. Man setze gezielt auf Aktionen, die möglichst lästig sind – so bekomme man die Aufmerksamkeit, die dem Ernst der Lage – der drohenden "Hölle auf Erden" – gerecht werde, heißt es seitens deutscher "Generation"-Teilnehmer.