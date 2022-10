"Dietrich Mateschitz hat von Österreich aus ein weltweit bekanntes und erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, mit ihm ist aber auch ein großer Förderer des heimischen Spitzen- und Extremsports von uns gegangen", zeigt sich Bundespräsident Alexander van der Bellen tief betroffen. "Mateschitz hat Österreichs Unternehmens- und Sportlandschaft geprägt, wie wenig andere in unserem Land. Sein Lebensweg war für viele Österreicherinnen und Österreich einfach beeindruckend." Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betont: "Mit dem Tod von Didi Mateschitz verliert Österreich nicht nur einen der erfolgreichsten Unternehmer und einen großen Innovatoren, sondern auch einen Menschen, der sich Zeit seines Lebens in höchstem Maße für soziale und gesellschaftliche Zwecke engagiert hat." Mateschitz werde "als einer der wichtigsten und prägendsten österreichischen Unternehmer für immer in Erinnerung bleiben".

Drexler: "Eine einzigartige Weltmarke etabliert"

Auch die steirische Polit-Spitze zeigt sich über den Tod von Dietrich Mateschitz "tief bestürtzt", wie Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) Sonntagfrüh in einer gemeinsam Erklärung betonen. "Was er für unsere Heimat, die Steiermark, geleistet hat, wird für immer unvergessen bleiben. Seine Leistungen werden über Jahrzehnte und Generationen Bestand haben und unser Land nachhaltig prägen“, so Drexler unter Verweis auf die internationalen Erfolge, die "auch stets seiner Heimat zugutegekommen sind und dies über sein Ableben hinaus tun werden".

Dietrich Mateschitz habe mit Red Bull "eine einzigartige Weltmarke etabliert. Er hat unter anderem Sportlerinnen und Sportler gefördert, ganze Sportarten in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und mit der Wings for Life-Stiftung der Querschnittslähmung den Kampf angesag". Er habe "unendlich viele wertvolle Impulse nach Österreich, in die Steiermark und insbesondere in die Region Murtal gebracht". Es sei auch "der Verdienst von Dietrich Mateschitz, dass bei jedem Sieg von Red Bull Racing auf den Formel 1-Strecken in aller Welt die Österreichische Bundeshymne erklingt".

"Stets unvergessen"

Die Steiermark verliere "einen ihrer größten Söhne, der international höchst erfolgreich und trotzdem bis zuletzt seiner Heimat immer treu verbunden war. Wir verlieren einen großen Unternehmer. Einen großen Unterstützer und Ermöglicher". Landeshauptmann-Stv. Lang unterstreicht: „Mit Dietrich Mateschitz ist ein großer Steirer von uns gegangen, dessen Leistungen für unser Bundesland stets unvergessen bleiben werden. Seine Erfolge weit über die Grenzen Österreichs hinaus sind stets auch der Steiermark zu Gute gekommen." Mit der Wiederbelebung der Rennstrecke in Spielberg habe er es geschafft, "abertausende Motorsportfans in die Steiermark zu lotsen". Dietrich Mateschitz habe aber auch darüber hinaus viel Geld in Projekte in der Region Murtal investiert und nicht nur damit vieles geschaffen, was weit über seinen Tod hinaus bleiben wird.