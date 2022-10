In einem Facebook-Posting nahm am Mittwochvormittag Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz zu den schweren Vorwürfen gegen ihn Stellung, die sein ehemaliger Vertrauter Thomas Schmid in seinem Geständnis gegen Kurz erhoben habe.

Schmid belaste andere, weil er straffrei ausgehen wolle, schreibt Kurz: "Diese Aussagen sind für die WKStA sehr willkommen, da es nach einem Jahr Ermittlungsverfahren rein gar nichts gab, das die Vorwürfe gegen mich bestätigt hätte", so Kurz.

Er stellte die Glaubwürdigkeit Schmids in Zweifel: Schmid habe in den Aussagen selbst gesagt, "dass er in seinen Chats Menschen wiederholt belogen hat und er jedem oft das erzählt hat, was er hören wollte", so Kurz. Er selber werde seine Unschuld vor Gericht beweisen.