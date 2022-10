Die Order kam per Brief. Bundeskanzler Olaf Scholz informierte die zuständigen Ministerien darüber, dass die Atomkraftwerke in Deutschland bis 15. April kommenden Jahres weiterlaufen. Und zwar alle restlichen drei Reaktoren, also neben Isar 2 und Neckarwestheim 2 im Süden des Landes auch der Meiler Emsland in Niedersachsen. Vor allem die Grünen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stürzt das in Schwierigkeiten. Sie hatten per Parteitagsbeschluss am Wochenende gerade besiegelt, dass1 maximal zwei Meiler weiterlaufen. In der Ampel droht Ärger.