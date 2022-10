In österreichweiten Umfragen liegt die SPÖ seit Monaten vorne. Ein anderes Bild zeigt sich in den ÖVP-dominierten Bundesländern. Bei der Tiroler Landtagswahl vergangenes Wochenende konnte die SPÖ trotz des Absturzes der ÖVP nur minimale Gewinne verzeichnen. In Niederösterreich, wo Anfang des kommenden Jahres gewählt wird, prognostiziert eine aktuelle Umfrage der SPÖ einen Zugewinn von nur einem Prozentpunkt auf 25 Prozent. Und in Oberösterreich stagnierte die SPÖ bei der Landtagswahl vor einem Jahr bei etwas über 18 Prozent.