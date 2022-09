Laut Innenministerium sind die Erstaufnahmezentren voll, Traiskirchen ist überfüllt. Haben wir die Belastungsgrenze endgültig erreicht?

Andreas Achrainer: Unsere Kapazitäten sind ausgeschöpft, ja. Wir sind natürlich dabei, Ausweichquartiere zu finden. Aber das kann langfristig nicht die Antwort sein.



Was bedeutet das? Dass jeder, der jetzt noch kommt, keinen Platz mehr bekommt?

Das könnte bald passieren. Bislang haben wir das durch den Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgleichen können. Das ist aber keine Dauerlösung.



Machen wir es konkret: 6.784 Personen befanden sich Ende August in Erstaufnahmezentren. In welchem Verhältnis steht diese Zahl zur Kapazität?

Mit rund 7.000 bis 7.500 Personen haben wir die Kapazitätsgrenze in unseren Einrichtungen erreicht. Über diese Grenze darf ich allein aus Brandschutz- und damit Sicherheitsgründen nicht drübergehen. Die Zahlen sind aber freilich immer in Bewegung, viele ziehen in andere Länder weiter.



4.514 dieser Asylsuchenden waren bereits zum Verfahren zugelassen und fallen damit in die Zuständigkeit der Länder, die sie übernehmen sollten. Warum funktioniert das nicht?

Grundsätzlich verteilt sich die Versorgung ja auf drei Säulen – Bund, Länder und Zivilorganisationen. Der Bund ist für die Erstversorgung zuständig, die wir inzwischen in 27 Einrichtungen abwickeln. Als wir gestartet haben, waren es 13, wir haben unsere Hausaufgaben also gemacht. Sobald die Menschen zum Verfahren zugelassen sind, sind die Länder zuständig und hier hakt es teilweise. Sie haben ein gewisses Kontingent an Plätzen und nun müssen neue Quartiere gesucht werden. Aktuell ist der Zustrom an Hereinkommenden schlicht größer als der Anteil jener, die auf die Bundesländer verteilt werden. Deshalb haben wir unsere Grenze erreicht, das ist eine ganz einfache Rechnung.



NGOs kritisieren eine fehlende Kooperation zwischen Bund und Ländern. Warum funktioniert das nicht?

Viele Länder haben nach 2016 die Zahl der Quartiere wieder heruntergefahren. Diese müssen nun erst wieder aktiviert werden. Und genau diese möglichst schnelle Aktivierung ist essenziell.



Bei der Quartierfindung für Geflüchtete aus der Ukraine waren die Länder schneller.

Bund und Länder haben hier bei der Unterbringung gezeigt, was in kürzester Zeit möglich ist. Bei den Ukrainerinnen hat man sich aber leichter getan, weil es sich quasi um Nachbarn handelt. Wenn es um Ankommende aus allen anderen Ländern geht, stößt man jedoch oft auf Ängste in der Bevölkerung.



Haben Ihnen die Länder das als Grund für die schleppende Bereitstellung genannt?

Ich möchte klar festhalten: Vor unseren Schutzsuchenden muss man keine Angst haben. Diesen Ängsten muss man auf einer sachlichen Ebene begegnen und die Bevölkerung einbinden. Darin haben die Bundesländer bereits viel Erfahrung.



Viele private Quartiergeber fühlen sich allein gelassen mit Geflüchteten aus der Ukraine. Hohe Kosten für Strom, Gas und Co. erschweren die Versorgung. Befürchten Sie einen vermehrten Wechsel in staatliche Quartiere?

Angst ist hier ein schlechter Berater. Aber ja, ich sehe hier eine Herausforderung. Einige Versorgungszuschüsse wurden bereits angehoben, wir arbeiten nun auch daran, die nötigen Informationen einfach und zentral bereitzustellen. Aber ja, wenn die Versorgungskosten deutlich steigen, wird man hier noch einmal nachbessern müssen.

Zudem kommt noch, dass wir von unseren Partnerorganisationen in den ukrainischen Nachbarländern wissen, dass viele Unterkünfte dort nicht winterfest sind.



Sie rechnen also damit, dass dann noch mehr aus der Ukraine nach Österreich kommen?

Man muss damit rechnen. Fluchtbewegungen passieren immer in Form von Wellen. Wenn sich Voraussetzungen wie Sicherheit, Versorgung oder Temperaturen ändern, machen sich Menschen auf den Weg. Das sehe ich als große Herausforderung.



Die nächste Herausforderung stellen russische Deserteure dar, die nach Österreich flüchten könnten.

Prognosen sind hier schwierig, aber ja, das ist eine Gruppe von Schutzsuchenden, die auf uns zukommen könnte. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs war von 200.000 die Rede, die zu uns kommen könnten.

Ich halte diese Zahl für realistisch. Wobei natürlich nicht alle hierbleiben.



Auch die „regulären“ Asylzahlen steigen. Muss es irgendwann einer Art Priorisierung bei der Unterbringung geben?

Vulnerable Gruppen wie Frauen, Kinder, Verletzte oder Familien unter den Schutzsuchenden müssen Priorität haben. Mein oberstes Ziel ist aber, dass wir in jedem Fall keine Obdachlosigkeit produzieren.



Werden wir uns also wieder an die Bilder von Massenquartieren gewöhnen müssen?

Ich glaube, dass sich alle relevanten Stellen hier einig sind: Das möchte niemand. Wenn Bund, Länder und Zivilorganisationen hier ihre Arbeit machen, werden wir auch solche Bilder nicht mehr haben. Ich bin da zuversichtlich.