Nach dem Koalitionskrach ist die ÖVP-Generalsekretärin zurückgetreten. Dass Asylwerber keinen Klimabonus bekommen sollen, fordern aber auch andere in der ÖVP. Wird nachverhandelt?

LEONORE GEWESSLER: Nein. Wir haben uns als Regierung gemeinsam auf ein Projekt verständigt und setzen das gemeinsam um. Jeder und jede in unserem Land bekommt als Ausgleich zur CO₂-Bepreisung einen Klimabonus, der klimafreundliches Verhalten noch einmal mehr belohnt. In einer Situation, in der viele nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, brauchen wir Solidarität und Zusammenhalt. Jetzt mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu schauen, was man ihnen noch wegnehmen kann, halte ich für grundfalsch. Auch in der ÖVP haben sich Vernunft und Verantwortungsbewusstsein durchgesetzt, und damit ist diese Episode auch wieder beendet.