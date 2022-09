Frank Stronach, er wird am Dienstag 90, spaziert im schwarzen Anzug in das Restaurant Fontana in Oberwaltersdorf. Ein Heimspiel, sozusagen, er war Begründer der Community hier. Ein Autor und ein Pfarrer folgen ihm im Schlepptau. Zur Einstimmung für das Interview spielt Stronachs Assistentin Videos ab. CNN-Legende Larry King huldigt Stronach genauso wie Ex-US-Präsident Bill Clinton. Hunderttausende Arbeitsplätze hat er weltweit geschaffen, nachdem er aus Weiz nach Kanada ausgewandert war und seine Karriere begründet hat: vom Werkzeugmacher zum Magna-Chef, Milliardär, Pferdezüchter – und zum Botschafter in eigener Sache, inklusive verunglückter politischer Karriere.