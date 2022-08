Schon Altbürgermeister Michael Häupl (SPÖ) lud Journalistinnen und Journalisten besonders gern am Dienstagmittag zu einer Pressekonferenz. Eine Tradition, die sein Nachfolger Michael Ludwig fortführt - auch dann, wenn der Anlass Dringlichkeit erfordert.

Nachdem Sonntagabend bekannt wurde, dass die Wien Energie vom Bund massive finanzielle Unterstützung braucht, um weiter an der Börse Strom einkaufen zu können, war vom Wiener Bürgermeister erstmal nichts zu hören. Bis Dienstagmittag, wo er zur Pressekonferenz ins Headquarter der Wiener Stadtwerke lud.

Sein eigenes Vorgehen erklärt Ludwig mit der internationalen Lage: Die Bundesregierung sei bisher immer gegen jeden Markteingriff gewesen, obwohl das etwa von Spanien schon frühzeitig gefordert wurde. Deutschland habe einen Schutzschirm errichtet, um gesunde Unternehmen im Energiesektor, die unter Druck geraten sind, unterstützen zu können: "In Österreich leider nicht". Deshalb habe man in Wien einen "Wiener Schutzschirm eingerichtet" und am 15. Juli "entsprechend der Stadtverfassung" ein Darlehen von 700 Millionen Euro bewilligt. Am gestrigen 29. August habe er das erneut getan.

Dass er die Öffentlichkeit nicht früher darüber informierte, rechtfertige er mit der Wiener Stadtverfassung: Die sähe vor, dass dazu in der nächsten regulären Sitzung des Finanzausschusses oder des Gemeinderates eine Beschlussfassung herbeizuführen ist. Das habe zuerst zu geschehen, so Ludwig.

Dass plötzlich Garantien seitens des Bundes gefordert werden, sei "nichts Unübliches", sagte Ludwig, sie diene nämlich lediglich zur "Überbrückung von Liquiditätsengpässen".

"Es gibt nix zu verbergen, keine Geheimnisse, keine Intransparenz", betonte Ludwig. Er habe eine Sonderprüfung der Organe in der Wien Energie eingeleitet und den Stadtrechnungshof mit einem Prüfauftrag beauftragt.

"Keine Spekulation"

Peter Weinelt, der Vizechef der Wiener Stadtwerke-Vizechef, betonte in seinem Statement: "Es gibt keine Spekulation." Ein Grund, warum die Wien Energie Liquiditätsprobleme habe, liegt in der großen Menge an eingespeichertem Gas - mehr als 90 Prozent, so Weinelt. "Das bindet Liquidität. Aber Versorgungssicherheit kostet Geld."

Außerdem gäbe es keinen Energieversorger in Österreich, der die gleichen Herausforderungen hat, wie die Wien Energie. Bei der Wien Energie käme die Energie nicht vom Wasser, sondern etwa zu 20 Prozent aus der Müllverbrennung und zu einem Großteil aus der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Dass die Wien Energie am Markt Strom verkauft - etwa weil tageweise weniger oder mehr verbraucht wird, als unter der Woche - und einkauft - etwa weil Wasserkraft-dominierte Energieversorger im Sommer ohnehin Überschüsse haben - sei ein ganz normaler und wichtiger Vorgang.

"Wiener Schutzschirm"

Die Wien Energie braucht für ihre normalen Geschäftstätigkeiten überhaupt keine Unterstützung, betonte der Wiener Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Man habe schon Anfang Juli gesehen, dass die Märkte immer mehr verrückt spielen, und deshalb den "Wiener Schutzschirm" gespannt.

An den Bund sei man herangetreten, weil die Strommärkte derart turbulent sind, dass am Montag eine Garantie fällig war für ein Geschäft, das am Freitag geschlossen wurde. Mittlerweile stelle sich das wieder anders dar. "Der Betrag von 798 Millionen Euro wurden wieder gut gebucht", so Hanke: "Sie sehen, welche unglaubliche Entwicklung dieser Strommarkt durchmacht."

Man befinde sich auf einem guten Weg mit dem Bund, bei der Bundesfinanzierungsagentur eine Kreditlinie zu etablieren, die für Kautionsthemen als Möglichkeit zur Verfügung stehen, "um uns für einen weiteren verrückten Tag abzusichern", so Hanke. Das sei für die gesamte Energiebranche wesentlich, andere Länder hätten das bereits eingeführt.