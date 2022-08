Insgesamt 8,7 Millionen Menschen in Österreich erhalten den Klimabonus und die Teuerungsabgeltung - insgesamt 500 Euro für Erwachsene, 250 Euro für Kinder - in den nächsten Wochen auf ihr Konto überwiesen oder in Gutscheinform per Post zugestellt. Ursprünglich war die Auszahlung für Oktober geplant, nun wurde sie auf September vorgezogen.