Nach dem Höchstgerichtsurteil in den USA steht das Thema Abtreibung auch in Österreich wieder auf der politischen Agenda. Im Wiener Gemeinderat brachten SPÖ, Neos und Grüne am Dienstag gemeinsam einen Resolutionsantrag zur Beibehaltung der Fristenlösung ein. FPÖ und ÖVP stimmten dagegen. Stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen für Schwangerschaftsabbrüche auch in Österreich vor einer Änderung?