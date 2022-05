Die Angelobung des neuen Landwirtschaftsministers Norbert Totschnig (ÖVP) wird am morgigen Mittwoch nachgeholt. Seine Ernennung hätte bereits vor genau einer Woche gemeinsam mit der Angelobung von Arbeitsminister Martin Kocher auch als Wirtschaftsminister, Digitalstaatssekretär Florian Tursky und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (alle ÖVP) erfolgen sollen. Dies hatte damals allerdings ein positiver Coronatest kurzfristig verhindert.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Totschnig nun morgen, Mittwoch, um 09.00 Uhr in der Hofburg empfangen und zum Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ernennen und angeloben, teilte die Präsidentschaftskanzlei am Dienstag mit. Damit geht sich auch die Präsentation im Nationalrat gerade noch aus. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) werden in der unmittelbar danach stattfindenden Parlamentssitzung Erklärungen zur Regierungsumbildung abgeben und die neuen Minister und Staatssekretäre den Abgeordneten vorstellen.

Wir übertragen Angelobung und Parlamentssitzung live: