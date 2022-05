Nach den landesweiten Kommunalwahlen in Großbritannien ist der britische Premierminister Boris Johnson neu in Bedrängnis geraten. Die Basis des konservativen Partei- und Regierungschefs ist fast überall am Bröckeln. Mehrere konservative Abgeordnete fordern nun wieder eine Misstrauensabstimmung gegen Johnson in der Fraktion.