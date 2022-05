Zwei Jahre lang hatte die Corona-Pandemie den traditionellen 1. Mai Aufmarsch der SPÖ verhindert. Bei bewölktem Himmel zog man an diesem Sonntag erneut aus den Bezirken an den Rathausplatz, wo die winkende Chef-Riege der Partei die roten Funktionärinnen und Funktionäre begrüßte. Stabile Spitzenwerte in den Umfragen haben die Stimmung in der SPÖ zuletzt gehoben und medial ausgetragene Debatten um Parteichefin Pamela Rendi-Wagner verstummen lassen.