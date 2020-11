Künftiger US-Stabschef: Ron Klain Joe Biden bringt sein Team in Stellung

"President elect"-Joe Biden macht einen alten Vertrauten zum Stabschef: Ron Klain. Der Stabschef hat die wichtigste nicht gewählte Position in der US-Regierung inne. Er zählt zum Kabinett, muss aber anders als Minister nicht vom Senat bestätigt werden. Ron Klain arbeitete bereits mit Joe Biden zusammen, als dieser im amerikanischen In der Ära von US-Präsident Obama war Klain als Koordinator der Maßnahmen gegen die Ebola-Epidemie im Einsatz.

Biden vertraut ihm und macht ihn wieder zum Stabschef: Ron Klain © AP

Der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten Joe Biden gibt erste Mitglieder seiner zukünftigen Regierung bekannt. Seinen langjährigen Vertrauten Ron Klain macht er zu seinem Stabschef im Weißen Haus. Klain sei für ihn über die Jahre hinweg ein Berater von „unschätzbarem Wert“ gewesen, erklärte Biden. „Seine tiefgreifende, vielfältige Erfahrung und Fähigkeit, mit Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum zusammenzuarbeiten, ist genau das, was ich von einem Stabschef im Weißen Haus brauche, während wir diesem Moment der Krise begegnen und das Land wieder zusammenbringen“, erklärte Biden.

Biden und Klain haben bereits in der Vergangenheit im Weißen Haus zusammengearbeitet, als Biden Vizepräsident unter Barack Obama war: Der mittlerweile 59-jährige Klain war schon zwischen 2009 und 2011 Bidens Stabschef. Er arbeitete auch schon für den Demokraten, als dieser im amerikanischen Senat saß – und als Biden sich 1988 und 2008 um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bewarb. Unter Ex-Präsident Barack Obama war Klain als Koordinator der Maßnahmen gegen die Ebola-Epidemie im Einsatz. Die jetzige Ernennung des 59-Jährigen zum Stabschef des gesamten Weißen Hauses kommt insofern alles andere als überraschend – er hatte als Favorit für diese Position gegolten.

Es wird erwartet, dass Klain eine Schlüsselfunktion in Bidens Kampf gegen das Coronavirus zukommt: Der zukünftige Stabschef übte offen Kritik am Umgang des amtierenden Präsidenten Donald Trump mit der Pandemie.

Bei der Wahl in der vergangenen Woche hatte Biden gegen Amtsinhaber Trump gesiegt, dieser erkennt seine Niederlage aber bisher nicht an. Doch wie es die US-Verfassung vorsieht, soll Biden das Präsidentenamt am 20. Jänner antreten. Höchste Priorität auf seiner Agenda ist der Kampf gegen das Coronavirus.

Trotz des Widerstands von Amtsinhaber Donald Trump treibt der gewählte US-Präsident Joe Biden die Zusammensetzung seiner Regierung voran. Biden führte zudem bereits Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs von Japan, Australien und Südkorea, die ihm zum Wahlsieg gratulierten.

Der Demokrat Joe Biden war am Samstag von US-Medien zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt worden (das ist in den USA so üblich, weil es keine zentrale Wahlbehörde gibt). Ein Endergebnis gibt es aber immer noch nicht. Trump weigert sich bisher außerdem, seine Niederlage einzugestehen. Er stellt sich als Opfer systematischen Wahlbetrugs dar, ohne dafür stichhaltige Beweise vorzulegen, und klagt in mehreren US-Bundesstaaten - obwohl seine Republikaner bei den Wahlen auf Ebene des Senats und des Repräsentantenhauses durchaus wichtige Erfolge eingefahren haben.

Obama machte Klain 2014 zum Koordinator der Maßnahmen der US-Regierung in der Ebola-Epidemie. Während der Corona-Pandemie hat sich Klain als Kritiker von Trumps Krisenmanagement hervorgetan. Viel Beachtung fand ein Video, in dem er erklärt, was eine Biden-Regierung in der Pandemie anders gemacht hätte und künftig tun will. Biden hat versprochen, der Bekämpfung der Corona-Pandemie Priorität einzuräumen.

Positives Echo

In den Reihen der Demokraten wurde die Personalie positiv aufgenommen. Die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die als Leitfigur des linken Flügels der Demokraten gilt, schrieb auf Twitter: "Gute Nachrichten und eine vielversprechende Wahl." Die Senatorin Elizabeth Warren schrieb, Klain genieße in der gesamten Partei Vertrauen. Er verstehe das Ausmaß der Pandemie und Wirtschaftskrise und verfüge über die nötige Erfahrung, um die künftige Regierung durch diese Krisen zu führen.

Der Stabschef hat die wichtigste nicht gewählte Position in der US-Regierung inne. Er zählt zum Kabinett, muss aber anders als Minister nicht vom Senat bestätigt werden. Der Stabschef unterstützt den Präsidenten bei seiner täglichen Arbeit: Er kontrolliert, wer Zugang zum Präsidenten hat, verwaltet dessen Terminkalender und regelt den Informationsfluss. In seinen Aufgabenbereich fallen auch Verhandlungen mit dem Kongress. Trump hat seinen Stabschef mehrfach ausgewechselt - Mark Meadows ist der vierte in dem Amt.

Der linke Senator Bernie Sanders brachte sich unterdessen für das Arbeitsministerium in Stellung. "Wenn ich ein Ressort hätte, das es mir ermöglichen würde, für die Arbeiterfamilien einzutreten und zu kämpfen, würde ich es tun? Ja, würde ich", sagte Sanders am Mittwoch (Ortszeit) im TV-Sender CNN auf die Frage, ob er den Job des Arbeitsministers annehmen würde, wenn es ein entsprechendes Angebot gäbe. Der 79-Jährige hatte sich wie Biden um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten beworben.