Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka am Ort des Terroranschlags: Heute wird Sobotka den Bundespräsidenten vertreten, der sich nach einem Sturz noch in ärztlicher Behandlung befindet © AFP

Der November-Pogrome wird am Montag trotz Pandemie gedacht: Österreich steht dabei auch noch unter dem Eindruck des schrecklichen Anschlags vom vergangenen Montag, der im jüdischen Viertel passierte und von einem radikalen Islamisten begangen wurde.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) legt um 10.30 Uhr stellvertretend für den bei einem Sturz verletzten Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen Kranz beim Mahnmal für die jüdischen Opfer der Shoah am Judenplatz in Wien nieder. Die Regierung - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) - präsentiert zum 82. Jahrestag der Pogrome gemeinsam mit Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, vormittags im Kanzleramt einen Gesetzesentwurf zur "Absicherung des österreichisch-jüdischen Kulturerbes". Wir übertragen live ab 11 Uhr.

Pandemie-bedingt abgesagt wurde jedoch ein ökumenischer Gedenkgottesdienst Montagabend anlässlich des 82. Jahrestages der Novemberpogrome in der Wiener Ruprechtskirche.

Die Novemberpogrome in Österreich Am 12. März 1938 erfolgte der "Anschluss" Österreichs an das nationalsozialistische deutsche Reich. Am 9./10. November 1938 und an den darauffolgenden Tagen fanden im gesamten Deutschen Reich Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung statt. Die Nationalsozialisten prägten dafür den euphemistischen Ausdruck "Reichskristallnacht". Der Vorwand dafür war die Ermordung des deutschen Botschaftssekretärs in Paris, Ernst vom Rath, durch Herschel Grynszpan, einen jungen Juden, der an der Abschiebung seiner Eltern nach Polen verzweifelte. Die pogromartigen Ausschreitungen, die zahlreichen Erlässe gegen die jüdische Bevölkerung und der Ausschluss der österreichisch-jüdischen Bevölkerung aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens wurden vom größten Teil der nichtjüdischen MitbürgerInnen nicht nur widerstandslos zur Kenntnis genommen, sondern von vielen aktiv mitgetragen. 27 Jüdinnen und Juden wurden in den Tagen des Novemberpogroms in Wien ermordet, 88 schwer verletzt, 6.547 verhaftet, rund 3.700 in das KZ Dachau deportiert.

wurden die Exzesse hauptsächlich von der SA getragen, die in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 in einer gründlich vorbereiteten Aktion die Synagoge und am folgenden Tag die Zeremonienhalle am jüdischen Friedhof plünderte und brandschatzte. Neben der materiellen Zerstörung nahezu aller religiöser Stätten und Beschädigung zahlreicher Privathäuser und Betriebe kam es zu schweren körperlichen Übergriffen auf mehrere Juden. Die Plattform errinnern.at schildert die Erinnerungen des Rabbiners David Herzig und der Grazerin Laura Schwarz. Auch in Kärnten kam es zu zahlreichen Übergriffen. Erinnern.at schildert die Geschehnisse durch die Augen der damals zehn Jahre alten Elvira Friedländer.

Ebenfalls heute kommt EU-Ratspräsident Charles Michel zu einem Kondolenzbesuch nach Wien. Gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz wird in der Sterngasse der Opfer des Terroranschlags gedacht.

Gedenkstein für Gendarmen

Vor dem Innenministerium ist zum Gedenken an das Novemberpogrom ein Gedenkstein für Gendarm Karl Halaunbrenner, der 1938 als vehementer Gegner der Nationalsozialisten im Konzentrationslager Buchenwald ums Leben gekommen war, angebracht worden. Innenminister Karl Nehammer und der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, enthüllten den "Stolperstein" in der Herrengasse bereits am 6. November 2020.

"Die historische und die zeitgemäße Verantwortung in der Gesellschaft hat auch in der Ausbildung der Polizisten eine große Bedeutung", betonte der Innenminister. "Hier arbeitet das Innenministerium mit dem Lehrer und Bildungsnetzwerker Daniel Landau zusammen, der eine Evaluierung der Lehrpläne im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit Extremismus und Totalitarismus vornimmt." Seit vielen Jahren würden die Schüler der Polizei-Grundausbildungslehrgänge auch die Gedenkstätte Mauthausen besuchen, so Nehammer.