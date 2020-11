Facebook

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) © AFP

Welche Fortschritte haben die Behörden in ihren Ermittlungen zum Terror-Anschlag in Wien am Montagabend gemacht? Diese Frage will Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Pressekonferenz in seinem Ministerium beantworten.

Gemeinsam mit dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, sowie dem Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl soll über die aktuelle Lage informiert werden.

Den Live-Stream zur Pressekonferenz finden Sie hier:



Der Start verzögert sich offenbar.