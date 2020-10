US-Botschafter Traina"Trump wird konstant unterschätzt"

Trevor Traina, US-Botschafter in Österreich, rechnet bei der US-Wahl mit einer "vielleicht sogar historischen" Wahlbeteiligung, auch bei den Briefstimmen der in Österreich lebenden Amerikaner verzeichne man "Rekordwerte". Der Ausgang sei aber mehr als ungewiss.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

US-Botschafter Trevor Traina © APA/GEORG HOCHMUTH

In weniger als zwei Wochen wählen die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Präsidenten. Die Frage, ob Donald Trump im Amt bleibt oder mit Joe Biden wieder ein Demokrat ins Weiße Haus einzieht, könnte in diesem Jahr länger unbeantwortet bleiben. Denn dank der Corona-Krise wählen heuer viele per Brief.