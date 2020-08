Facebook

Die seit 1991 in Montenegro regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) von Milo Djukanovic liegt laut ersten Hochrechnungen nach der Parlamentswahl knapp in Führung. Laut Hochrechnungen der nicht-staatlichen Organisation CEMI nach der Auszählung von rund der Hälfte aller Stimmen führt die DPS mit 34,2 Prozent nur knapp vor der oppositionellen pro-serbischen Allianz mit 33,7 Prozent.

Auch die ersten veröffentlichten Angaben der staatlichen Wahlkommission nach der Auszählung von knapp zwei Prozent der Stimmen verweisen auf einen erneuten Wahlsieg der DPS mit knapp 37 Prozent der Stimmen vor der pro-serbischen Opposition um die Demokratische Front (DF) mit 32,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 75 Prozent.

Wachsende Spannungen

Der Urnengang findet inmitten wachsender Spannungen und tiefer Spaltung statt, die Ende des Vorjahres durch die Erlassung eines umstrittenen Kirchengesetzes ausgelöst worden waren und bisher nicht bewältigt wurden. Das Gesetz hatte für großen Unmut bei der Serbisch-Orthodoxen Kirche gesorgt, die befürchtet, dadurch ihr Vermögen in Montenegro verlieren zu können.

Zum ersten Mal schaltete sich daher die serbische Kirche, die dem Patriarchat im Nachbarland Serbien untersteht, direkt in den Wahlkampf ein. Kirchliche Würdenträger appellierten an die Gläubigen immer wieder, ihre Stimme für die Opposition abzugeben. Ihr höchster Würdenträger in Montenegro, der 82-jährige Metropolit Amfilohije (Radovic), nahm selbst zum ersten Mal in seinem Leben am Urnengang teil.

Mobilisiert wurden auch die Anhänger der regierenden Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) von Präsident Djukanovic. Beim Urnengang sei zu entscheiden, ob Montenegro den Weg in die europäische Zukunft fortsetzen oder aber in einen theokratischen Staat verwandelt werden würde, meinte der Staatschef vor Abschluss des Wahlkampfes.

Zdravko Krivokapic, Chef der führenden Oppositionsbewegung, der Allianz um die proserbische Demokratische Front (DF), forderte indes die Wähler auf, von ihrem Wahlrecht noch vor Mittag Gebrauch zu machen und somit schon am Vormittag eine hohe Wahlteilnahme zu sichern. Wie aus den Angaben der staatlichen Wahlkommission ersichtlich, folgten viele Wähler diesem Aufruf. Davon zeugte die Wahlteilnahme in einigen Gemeinden, die traditionell als pro-serbisch gelten. Im nördlichen Plevlje lag sie bis 10.00 Uhr sogar bei 31 Prozent, in der Küstenstadt Herceg Novi bei gut 29 Prozent. Vor vielen Wahllokalen waren Warteschlangen zu sehen.

Zünglein an der Waage

Eine hohe Wahlbeteiligung dürfte zwar nicht einen DF-Wahlsieg sichern, allerdings bedeutend die kleineren Parteien der pro-europäischen und sozialdemokratischen Ausrichtung benachteiligen, die den Erwartungen zufolge die Rolle des Züngleins an der Waage zufallen soll. Mehrere von ihnen wie die Sozialdemokratische Partei (SDP) und die Sozialdemokraten gelten als potenzielle DPS-Regierungspartner. Für den Sprung ins Parlament sind drei Prozent der Stimmen notwendig.

Seit dem Ausbruch der Coronakrise wurden im Adriastaat 4.727 Krankheitsfälle und 93 Tote registriert. Laut jüngsten Amtsangaben gibt es derzeit landesweit 795 aktive Corona-Fälle.

Die Stimmabgabe läuft bis 20.00 Uhr. Stimmberechtigt sind laut Amtsangaben rund 540.000 Bürger Montenegros, was die nicht-staatliche Organisation MANS im Wahlkampf erneut veranlasste, auf Karteileichen in den Wählerverzeichnissen hinzuweisen. Der Adriastaat hat rund 622.000 Einwohner.