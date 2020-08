Spaniens König Felipe VI.Bei ihm fiel der Apfel ziemlich weit vom Stamm

Facebook

Spaniens König Felipe (52) gilt, anders als sein Vater Juan Carlos, als Saubermann. © AFP

Man kann sich die Verwandtschaft nicht aussuchen. König Felipe VI. jedenfalls hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun, das spanische Königshaus vor seinem prominentesten Vertreter in Schutz zu nehmen. Sein Vater, Ex-König Juan Carlos, der seit Jahren vorrangig mit Affären aller Art Schlagzeilen macht, hat sich nun offenbar auf Druck seines Sohnes für den Gang ins Exil entschieden. Er hatte Felipe letztlich keine andere Wahl gelassen.



Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, wie er sich stolz mit vollem Namen nennen darf, kam 1968 in Madrid zur Welt. Am 19. Juni 2014 bestieg er den Thron – und schon damals stand dieser Schritt im Zeichen der Ausschweifungen und Verfehlungen seines Vaters. Tausende hatten für die Abschaffung der Monarchie demonstriert, Felipe sollte nach der Abdankung von Juan Carlos für eine Erneuerung des Königshauses sorgen – was ihm mit einem geradlinigen Kurs auch gelang.