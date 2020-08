Angesichts der Corona-Pandemie setzen immer mehr US-Bundesstaaten auf die Möglichkeit der Briefwahl, um ein Ansteckungsrisiko bei dem Wahlgang im November zu vermeiden. Doch US-Präsident argumentiert heftig dagegen. Was ist dran an seinen Vorwürfen, die Briefwahl sei unfair und betrügerisch?

© AP

"Unfair und betrügerisch!": US-Präsident Donald Trump wird in diesen Tagen nicht müde, sich kritisch zur Möglichkeit der Briefwahl bei den bevorstehenden Präsidentenwahlen im November zu äußern. Am Dienstag kündigte er an, den US-Bundesstaat Nevada wegen eines neuen Gesetzes zur Versendung an Stimmzettel an alle Wähler zu verklagen. Der Möglichkeit zur Briefwahl kommt dieses Jahr wegen des Ansteckungsrisikos in Zeiten der Corona-Krise eine besondere Bedeutung zu.