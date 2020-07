Facebook

Bald wieder Maskenpflicht in oberösterreichischen Supermärkten © APA/AFP/ALEX HALADA

Nach der jüngsten Explosion der Corona-Fälle will Oberösterreich nach Informationen der Kleinen Zeitung den Retourgang einlegen und wieder eine Maskenpflicht einführen. Offiziell will das noch niemand bestätigen, bereits am Dienstag könnte die Landesspitze in Linz diesen Schritt verkünden.