Donald Trump nutzte den Feiertag des 4. Juli zur Selbstinszenierung. Zugleich verliert er ausgerechnet in den Swing States an Rückhalt.

© AFP

Der Ort seines Auftritts hat höchste Symbolkraft: Am Fuße des Mount Rushmore in South Dakota, in dessen Felswand die Gesichter von George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln gemeißelt sind, hielt Donald Trump seine Rede zum 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag – und genoss es sichtlich, sich in einer Reihe zu sehen mit den berühmten und riesig dargestellten Vorgängern.