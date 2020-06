Denkzettel Das Credo künftiger Präsidenten: Sein wie Klopp

Zur Wahl in Polen und in Island.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Islands alter neuer Präsident Jóhannesson © AFP

Am Wochenende wurden in Island und in Polen neue Präsidenten gewählt. Das amtliche Ergebnis wird es in Polen zwar erst heute geben, aber alles lief auf den Wandel hinaus und auf eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Duda und dem Warschauer Oberbürgermeister Trzaskowski, der Filmstar Tim Robbins zum Verwechseln ähnlich sieht.

In Island ist es seit gestern bereits amtlich, dass der alte auch der neue Präsident ist. Mit einem Stimmenanteil von mehr als 90 Prozent, wie es ihn nur zu DDR-Zeiten gab, gewann Jóhannesson die Wahl. Sympathisch war sein Bekenntnis, er wolle sein wie der deutsche FC-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der sich mit seiner Mannschaft den ersten englischen Fußball-Meistertitel seit 30 Jahren holte. „Er hat Verantwortung, aber auch Bescheidenheit gezeigt. Er war wettbewerbsfähig, aber auch höflich. Hart, aber auch bescheiden“, erklärte Jóhannesson. Auch er wolle so ein Präsident sein.

Politiker wie Trzaskowski und Jóhannesson stehen für eine teamorientierte, weltoffene Politik. Damit haben beide den Zug zum Tor.