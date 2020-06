Facebook

Finanzminister Gernot Blüme © APA/Roland Schlager

Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Vortag kommt am Donnerstag im Ibiza-Untersuchungsausschuss einer seiner engsten Vertrauten in der türkis-blauen Regierung zu Wort: Der damalige Kanzleramtsminister Gernot Blümel. Der nunmehrige Chef des Finanzressorts und damalige Regierungskoordinator wird dabei ebenso Fragen zu mutmaßlichem Postenschacher in der Glücksspielbranche beantworten müssen.

Außerdem will die FPÖ heute nachfragen, wie es möglich sein kann, dass eine von Blümels Schwestern in einer Abteilung von Soko-Chef Andreas Holzer arbeitet. Das Bundeskriminalamt wies etwaige Vorwürfe via ORF zurück: Die Frau sei im Rahmen ihrer Ausbildung im BKA, die habe zum Sperrbereich der Soko Ibiza keinen Zugang, sei dem Bereich "Rockerkriminalität" zugeordnet und sei derzeit im Home Office.

Auch prominente ÖVP-nahe Vertreter der Casinos Austria sollen Auskunft geben. So etwa der in der Causa beschuldigte Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner. Ihm folgt Casinos-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner.