Alltagsrassismus"Wir haben uns an zu vieles zu sehr gewöhnt"

Caroline Kerschbaumer (ZARA): Hinschauen statt wegschauen © APA/GEORG HOCHMUTH

Was ist Ihrer Meinung nach vor allem notwendig, um dem Alltagsrassismus entgegenzuwirken?

CAROLINE KERSCHBAUMER: Ein bissl etwas ist schon passiert: Wichtig ist vor allem, dass die Politik hinschaut, dass sie das Phänomen Rassismus benennt und anerkennt,dass wir da ein Thema haben. Die Politiker müssen sich klar gegen Rassismus aussprechen und entsprechende Schritte setzen. Vieles ist schon so "normal" geworden, wir haben uns an vieles zu viel gewöhnt, durch das Internet und die Sozialen Medien. Was da alles unterwegs ist an rassistischen Kommentaren in den diversen Bubbles, das ist unglaublich. Und der Gewöhnungseffekt bewirkt, dass das weitere User übernehmen, dass die die Dinge ganz einfach glauben.

Was können die Menschen tun, die Alltagsrassismus beobachten, in ihrer umittelbaren Umgebung?

Sie können sich einmischen, aber auch Vorfälle melden: Das geht ganz einfach über unsere Seite im Netz, wir sind ja auch Beratungsstelle gegen Hass im Netz. Und uns kann man jedes Posting schicken. Wir überprüfen es, auch in Bezug auf strafrechtliche Relevanz. Vieles liegt ja im illegalen Bereich.

Sichtbar machen Vanessa Spanbauer, Chefredakteurin des Magazins „Fresh – Black Austrian Lifestyle“ forderte via ORF Sonntag abend, nicht-weiße Menschen sichtbarer zu machen: in Schulbüchern, dadurch, dass sie in allen Jobs vertreten sind, als Berichterstatter in den Medien. Wie tief der Rassismus in Österreich verwurzelt ist, zeige sich daran, „dass man Wählerstimmen dadurch bekommt, dass man Menschen herabwürdigt“.

Wo genau soll die Meldung erfolgen?

Am besten direkt über unsere Plattform, oder über die sozialen Medien. Das dauert nur eine Minute, jeder kann das schnell erledigen. In der Offline-Welt geht es vor allem um Zivilcourage. Oft geht es nur darum, einfach hinzuschauen, merken, dass da was passiert, was nicht in Ordnung ist, das auch klar auszusprechen. Dabei muss ich mich nicht selbst in Gefahr bringen, mich nicht selbst "in die Mitte stellen", schon gar nicht bei Gewalt-Situationen. Es reicht, jemanden anzusprechen, andere aufmerksam zu machen, andere um Hilfe zu bitten oder die Polizei zu informieren. Nicht auf den Boden schauen, oder ins Handy - damit ist schon viel gewonnen, das kann den entscheidenden Unterschied machen! Zivilcourage kann man auch gut lernen, wir bieten Offline- und Online-Trainings an, da lernt man Strategien, wie man umgehen kann damit. Oft passiert etwas, und erst später, wenn man schon zu Hause ist, fällt einem ein, wie man reagieren hätte können. Wenn man einschreitet, fühlt man sich übrigens meist auch selber gut!

Stimmen zum Thema Vor 29 Jahren kam Pauline Riesel-Soumare aus dem Senegal und arbeitet heute bei der Antidiskriminierungsstelle Steiermark. „Ich bin damals auf der Straße angepöbelt worden und das passiert heute noch.“ Von ihrer Arbeit weiß sie, dass Afrikaner nach wie vor schwer Wohnungen und Jobs bekommen, auch Polizei und Behörden gehen mit Afrikanern ruppig um: „Es ist normal uns zu duzen, um zu zeigen, wer oben ist!“ Faika El-Nagashi: „Mir ist klar, dass es im Nationalrat niemanden gibt, der so offensiv auftritt als lesbische Frau mit einer sichtbaren Migrationsbiografie und ich sage: Genau so kann österreichische Politik aussehen. Das wurde mir im Wahlkampf manchmal abgesprochen. Ich wurde teilweise beleidigt und mir wurde gesagt, dass ich mit meinem Äußeren hier keine Politikerin sein könne und niemandem etwas zu sagen hätte.“ Fünf Jahre alt ist Jennifer Uzodike, als sie bewusst ihren ersten rassistischen Übergriff erlebt. In der Wiener U-Bahn schreit ein aufgebrachter Mann sie grundlos an und überschüttet sie mit rassistischen Beleidigungen. Ihre Mutter packt Jennifer und ergreift die Flucht. Noch heute macht sie schlechte Erfahrungen in den Öffis und im Netz. Bei Hasskommentaren online ist die Bundesschülersprecherin konsequent: Sie macht sie öffentlich, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Der Wiener Ali Wukovits spielt für die Vienna Capitals in der Eishockey-Liga. „Es ist ein guter Zeitpunkt, um auf Alltags-Rassismus hinzuweisen. Viele glauben, bei uns in Österreich sei alles schön und nett.“ Nicht im Sport - aber es gebe immer wieder Situationen, „die mir suggerieren, dass ich anders bin.“ Er wünsche sich, dass jeder seine Stimme nützen soll und sich dagegen erhebt bzw. für die Mitmenschen einsetzt: „Schweigen schützt Rassisten.“ Als Parsa Djawadiraad 2017 zum Mister Kärnten gekürt wurde, musste er Rassismus aus erster Hand erfahren. So wurde in Frage gestellt, wie er mit iranischen Wurzeln das Bundesland repräsentieren könne. „Man steckt es zwar weg, setzt ein Lächeln auf, aber es fühlt sich furchtbar an“, sagt der 23-Jährige. „So etwas wünscht man niemandem.“ Anti-Rassismus-Demonstrationen, begrüßst er. Es sei aber auch Aufgabe der Politiker, die Menschen zu einen. Stephanie Abidi, Fotografin: „Massive Anfeindungen sind mir in letzter Zeit in Wien erspart geblieben, Graz war da viel schlimmer. Aber im Bekanntenkreis kriege ich schon einiges mit. Ich glaube, dass für viele Nicht-Muslime das Kopftuch viel größere Bedeutung hat als für Muslime: Es ist das sprichwörtliche rote Tuch, man hat eine fixe Vorstellung von ,der’ unterdrückten muslimischen Frau ohne eigene Persönlichkeit, die man anfeinden kann.“ Fred Ohenhen, vor 30 Jahren aus Nigeria nach Graz gekommen, ist beim Verein Isop in der

Integrationsarbeit aktiv. Auf Alltagsrassismus trifft er „auch Menschen, die sich tolerant geben, aber immer noch Witze machen, die verletzen, über die ich nicht lachen kann.“ Die Menschen müssten begreifen, die Gesellschaft habe sich geändert: „Hautfarbe sagt nichts mehr über Herkunft aus. Viele sind hier geboren, Staatsbürger. Ich brauche ja auch ein Visum für Nigeria.“

Wäre es hilfreich, gäbe es mehr nicht-weißes Personal auch bei der Polizei zum Beispiel?

Ja, das wäre sehr wichtig, dass es da mehr Diversität gibt. Wir haben ein Problem mit "racial profiling" in Österreich: Einen 25-jährigen Mann mit nicht-weißer Hautfarbe fragt man nicht, ob er schon einmal auf offener Straße angehalten und kontrolliert wurde, sondern wie oft. Ich als weiße Frau hingegen bin noch nie kontrolliert worden. Mehr Diversität bei der Polizei würde auch das Vertrauen in die Polizei stärken.

Die österreichische Bundesregierung hat sich vorgenommen, einen Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus zu entwerfen. Was erhoffen Sie sich davon?

Das Wichtigste daran wäre eben, dass die Politik damit zeigen würde, dass sie Verantwortung übernimmt, dass sie sich den Kampf gegen Rassismus zum Thema macht.In unserem Rassismus-Report haben wir unsere Punkte dazu auch genannt.