Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorschnelle Öffnung? Iran steckt in massiver zweiter Welle © AFP

„Die Lage ist absolut schrecklich”, klagte der Bürgermeister der Stadt Behbahan in der Provinz Khuzestan in einem Video, das sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien verbreitete. „Die Zahl der positiven Corona-Tests explodiert“, deklamierte Alireza Bahadori in der Halle der örtlichen Feuerwehr vor einer Kulisse von Einsatzfahrzeugen mit eingeschaltetem Blaulicht. Die Entwicklung sei „extrem gefährlich und beunruhigend“, sekundierte ihm Hossein Farshidi, Chef der staatlichen Gesundheitsbehörde in der südlichen Provinz Hormozgan an der Straße von Hormuz. Ähnliche Alarmrufe kommen auch aus anderen Ecken des Landes.