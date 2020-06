Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unterstützung für Putin schwindet © AFP

Die Coronavirus-Pandemie verdeutlicht, dass Russlands Gesellschaft nach 20 Jahren mit Wladimir Putin an der Macht ihrer Regierenden überdrüssig sei. Das erklärte der russische Politikexperte Konstantin Eggert am Donnerstag in einem Onlineseminar des Wiener Forum for journalism and media (fjum). Die russische Hilfskampagne für das Corona-geplagte Italien erachtete er eher als einen Fehler des Kreml.