© AFP

"Institutionalisierter Rassismus" sei eine "tiefe, offene Wunde" in den USA, sagte Ex-Vizepräsident Joe Biden laut Kathpress in der Bethel African Methodist Episcopal Church von Wilmington im Bundesstaat Delaware (Montag Ortszeit).

Zu Beginn seiner politischen Karriere habe er daran geglaubt, den Hass besiegen zu können, so Biden. Heute sei ihm klar, dass sich der Hass nur versteckt habe und gerade neu angefacht werde.

Ausgelöst durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz am 25. Mai gibt es in den USA derzeit anhaltende, teils gewalttätige, Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. US-Präsident Donald Trump kündigte am Montag an, Militär gegen die Demonstranten einzusetzen. Bei der Präsidentschaftswahl am 3. November tritt Biden voraussichtlich als Kandidat der Demokraten gegen den Republikaner Trump an.