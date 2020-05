Facebook

© AP

Für einen kurzen Moment gab es dann doch einen Dissens. „Auch der Norden hat Supermöglichkeiten, sich zu vergnügen“, korrigierte Kanzlerin Angela Merkel nach den jüngsten Beratungen mit den Länderchefs über eine Lockerung der Corona-Beschränkungen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Der hatte auf der Pressekonferenz mit Merkel die Bundesbürger für diesen Sommer zum Urlaub in Bayern ermuntert, lenkte aber umgehend ein. „Dann ist geklärt, wohin man fährt: nach Norden oder nach Süden. Der Westen ist auch dabei.“ Später legte Söder im ZDF noch nach: „Wer Österreich genießen will, kann das auch in Bayern tun.“ Ferien daheim also.