Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Essensverteilung: die Ärmsten trifft es besonders hart © APA/AFP/ROMEO GACAD

Am Beispiel der Stadt New York hat sich in der Ausbruchphase der Pandemie schnell gezeigt, was den Unterschied zwischen ärmeren und reicheren Bevölkerungsteilen ausmacht. Während in der Millionenmetropole die Busfahrer und Burgerverkäufer und Taxifahrer weiter ihre Jobs machten - weil ihnen nichts anderes übrig blieb - zogen die bessergestellten in ihre Ferienhäuser in den schicken Landregionen. Oder gleich in die große Villa in den Hamptons. Wer es sich leisten kann, lebt also gut erträglich weiter sein Leben. Wer nicht, muss es jeden Tag riskieren.