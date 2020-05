Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In den nächsten Tagen könnte der Streit zwischen dem Bildungsministerium und der Lehrergewerkschaft über die beiden Fenstertage nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam beigelegt werden.

Gewerkschafter Kimberger, Minister Faßmann © APA/HANS KLAUS TECHT

Bildungsminister Heinz Faßmann und Lehrergewerkschafter Paul Kimberger sind nach Informationen der Kleinen Zeitung in intensiven Verhandlungen, um eine einvernehmliche Lösung bei der strittigen Frage der Fenstertage zu erzielen. Faßmann und Kimberger haben in einem Telefonat am Montag allerdings Stillschweigen vereinbart.