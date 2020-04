Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wenn die Ausgangsbeschränkungen am Donnerstag auslaufen, werden auch Besuche bei Freunden und Verwandten wieder erlaubt sein. Für Alten- und Pflegeheime gibt es bereits konkrete Empfehlungen des Gesundheitsministeriums.

Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind ab 4. Mai wieder erlaubt © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Details dazu wird die Bundesregierung am Dienstag verkünden. Doch die guten Indikatoren, die am Wochenende intensiv von Gesundheitsminister Rudolf Anschober evaluiert wurden, machen zuversichtlich: Die Neuinfektionen sind auch zwei Wochen nach dem kritischen Osterwochenende und den ersten Lockerungen niedrig. Mit 594 Menschen, die derzeit im ganzen Land mit Covid-19 im Spital behandelt werden, ist das Gesundheitssystem längst nicht überstrapaziert. Und der Faktor R, also die Anzahl der Menschen, die jeder Infizierte im Schnitt ansteckt, liegt derzeit bei 0,63. Erklärtes Ziel der Maßnahmen war, diese Zahl unter 1 zu drücken.