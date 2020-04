Facebook

Democratic Presidential Candidate Sen. Bernie Sanders Campaigns In Texas © (c) Getty Images (Drew Angerer)

Bernie Sanders schaute ernst in die Kamera in seinem Wohnhaus in Burlington, Vermont, als er sich das letzte Mal als Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten an seine Anhänger wandte. Kurz zuvor war die Nachricht durchgesickert, dass der Senator im Wettbewerb mit Ex-Vizepräsident Joe Biden aufgeben wird. „Wenn ich glaubte, dass es noch einen möglichen Weg zur Nominierung gäbe, würde ich weitermachen“, so Sanders mit versteinerter Miene. „Aber ich kann nicht guten Gewissens einen Wahlkampf ohne Aussicht auf Erfolg weiterführen.“ Dann versprach er, weiter für die Anliegen des progressiven Flügels der Partei zu kämpfen. Es war eine Entscheidung, die ihm sichtlich nicht leichtgefallen ist.