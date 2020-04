Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

An Tausende Arbeitslose appelliert das AMS, die Corona-Krise dazu zu nützen, wieder Fuß zu fassen. Auch für Asylberechtigte, die selten Arbeit finden, ist das eine neue Chance.

In der Pflege fehlen derzeit Tausende Arbeitskräfte © and.one - stock.adobe.com

Tausende Arbeitslose auf der einen Seite, und Tausende fehlende Arbeitskräfte auf der anderen. In den Spitälern und in der Pflege ist das Personal an seine Grenzen gelangt, im Bereich der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion fehlen die Erntehelfer aus dem Osten, Post und Sicherheitsdienste nehmen Hunderte Arbeitskräfte auf.