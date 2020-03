Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Eine AUA-Maschine aus Lima, die am Samstag sicher in Schwechat landete, brachte 71 Österreicher aber auch viele Länder aus anderen EU-Ländern sicher zurück nach Österreich.

Um kurz nach 13.00 Uhr landete in Wien-Schwechat eine nahezu voll besetze Maschine aus Lima, 289 Passagiere waren an Bord. Wie auch bisher wurden verfügbare freie Plätze Bürgern anderer EU-Staaten bzw. Drittstaaten angeboten, um so auch den Bürgern der Nachbarstaaten die Rückreise nach Österreich zu ermöglichen.