Gesundheitsstadtrat Hacker"Wien trägt die Maßnahmen mit"

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker weist die Verantwortung für die langwierigen Testungen in der Bundeshauptstadt zurück. Den Ämtern fehlten die Reagenzien für mehr Testungen, die Industrie liefere nur zögerlich. „Wir stoßen an die Grenzen des Machbaren.“ Der Mangel an Masken und Schutzanzüge sei ebenso auf Lieferengpässe der Industrie zurückzuführen.

Der SPÖ-Politiker wies Vorwürfe zurück, er würde die Bemühungen der Bundesregierung konterkarieren. „Wir tragen alle Maßnahmen mit und bekennen uns zum Schulterschluss mit der Bundesregierung“. Um den Menschen in der Stadt mehr Bewegungsmöglichkeiten zu verschaffen, sollte der Bund endlich die Bundesgärten öffnen. Die Spielplätze der Stadt blieben allerdings bis auf Weiteres geschlossen.