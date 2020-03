Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In den überfüllten Camps auf den griechischen Inseln droht eine unkontrollierbare Epidemie. Endlich will die Regierung handeln. Ob die Maßnahmen greifen, ist aber fraglich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Coronaepidemie im Lager Moria auf Lesbos wäre kaum einzudämmen © (c) APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI (LOUISA GOULIAMAKI)

Ausgangssperren, geschlossene Schulen, Geschäfte und Lokale: Seit Wochen kämpft die Regierung in Athen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Aber der Situation in den überfüllten Migrantenlagern widmeten die Behörden nur wenig Aufmerksamkeit. Dabei ist dort die Ansteckungsgefahr besonders groß. „Wenn das Virus in den überfüllten Lagern ankommt, werden die Konsequenzen verheerend sein“, warnt Fotini Kokkinaki von der Hilfsorganisation HumanRights360. „Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist.“