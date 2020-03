In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Es war die letzte Woche, in der freies Reisen möglich war. Und das Österreich der Abreise war ein anderes als das Land nach der Wiederkehr. Ein Reisebericht der etwas anderen Art.

Reisen in Zeiten von Corona

Der Flug nach Wien wurde durchgeführt - im Gegensatz zu vielen anderen, die am Samstag storniert wurden © Gigler

Freitag, 6. März, abends: Ein Treffen mit Freunden. Zwei Paare erzählen, sie hätten eine Reise nach Triest geplant, die einen in zwei, die anderen in drei Wochen. Und beiden haben die Reise storniert. Mein Mann und ich blicken uns an: Stornieren? Echt jetzt? Wir fahren zu Ostern nach Portugal. Bis dorthin wird sich wohl alles gelegt haben.