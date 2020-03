Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Italien herrscht Unmut über die Grenzschließung Österreichs © (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER)

Nach dem Beschluss, die Wochenendfahrverbote für Lkw ab 7,5 Tonnen österreichweit per sofort auszusetzen, rechnet EU-Verkehrskommissarin Adina Valean mit einer Entschärfung der Engpässe am Brenner nach der Einführung der Gesundheitskontrollen. "Ich schätze die Bemühungen Italiens für eine gemeinsame Lösung mit Österreich sehr", so Valean laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Links zum Thema Auf Minimalbetrieb herunterfahren

Valean erklärte, sie habe ein Schreiben der italienischen Verkehrsministerin Paola De Micheli erhalten, in der Italien seine Sorgen wegen der Probleme am Brenner infolge der Gesundheitschecks an der Grenze ausdrücke. "Wie ich verstanden habe, ist die Situation einer Lösung nahe", sagte die Kommissarin.

"Es gibt keine sanitären Bedürfnisse, die das Einschränken des Warenverkehrs rechtfertigen", hatte De Michelis im Schreiben an Valean betont. Die Ministerin bezeichnete die von Österreich ergriffenen Maßnahmen als "vollkommen ungerechtfertigt".