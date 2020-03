Abdullah Hamdok hat dem staatlichen Fernsehen zufolge einen Anschlag auf seinen Konvoi in Khartum überlebt.

© APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Der sudanesische Ministerpräsident Abdullah Hamdok hat nach staatlichen Angaben einen Attentatsversuch überlebt. Es habe einen Anschlag auf seinen Konvoi in der Hauptstadt Khartum gegeben, berichtete das staatliche Fernsehen am Montag. Hamdok sei an einen sicheren Ort gebracht worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.