Einigt man sich auf Vergleich? Vorerst kein "Rechtsfriede" in Causa ÖVP vs. "Falter"

Die vorbereitende Tagsatzung in dem von der ÖVP angestrengten Zivilprozess gegen die Wochenzeitung "Falter" hat am Donnerstag keinen Vergleich gebracht. Die Richterin am Wiener Handelsgericht (Christiane Kaiser) legte den Parteien "Rechtsfrieden" nahe und forderte dahingehend "Kreativität" ein. Vorerst blieb das Unterfangen aber erfolglos. Am 22. Juni trifft man einander wieder vor Gericht.