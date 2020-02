Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Über die Frage, wie es mit der Luftraumüberwachung und im Streit mit Airbus weitergehen soll, werden heute die Wehrsprecher der Parteien und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner beraten. Das Gespräch jetzt im Livestream:

Tanner (ÖVP) erklärte am Vortag, sie sehe die Nennung von Eurofighter-Provisionsempfängern an die Justiz durch Airbus als "wichtigen und richtigen ersten Schritt von Airbus". "Er zeigt, dass unser Druck Wirkung gezeigt hat und dass der nationale Schulterschluss der richtige Weg ist. Morgen werden wir mit den Wehrsprechern aller Fraktionen das weitere Vorgehen besprechen", sagte Tanner in einer Aussendung. Klar sei jedoch bereits jetzt, dass Österreich "Wiedergutmachung" fordere, so die Verteidigungsministerin.

Sie sehe zudem in der Causa Eurofighter keinen Grund, um die Entscheidung über die künftige Luftraumüberwachung aufzuschieben. Die Experten im Ministerium hätten den Auftrag dazu erhalten und würden weiter daran arbeiten, so Tanner. In der Eurofighter-Causa forderte sie einen "nationalen Schulterschluss".

"Österreich wird dieses Match gewinnen"

Jetzt müsse parteiübergreifend zusammengearbeitet und eine Wiedergutmachung mit allen juristischen Mitteln gefordert werden. Das Match lautet nun Österreich gegen Airbus, so Tanner: "Und Österreich wird dieses Match auch gewinnen."

"Und damit wir dieses Match auch gewinnen", nahm Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) den Ball auf, "sind Maßnahmen auf drei Ebenen notwendig." Zum einen müsse die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ausreichend mit Mittel ausgestattet werden, um zügig voranzukommen, zum anderen müsse parallel dazu eine zivilrechtliche Klage vorbereitet werden. Freilich erhöhe ersteres die Chancen, wenn es gut laufe. Die dritte Ebene sei die Auseinandersetzung "mit diesem Konzern". Das Verhalten sei nicht hinnehmbar und müsse international thematisiert werden, so Kogler.