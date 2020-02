Geboren wurde Christoph Grabenwarter am 4. August 1966 in Bruck/Mur.

Mit Doktorat abgeschlossen hat er die Studien Jus und Handelswissenschaften.

Lehrtätigkeiten übte er an den Unis Linz (bis 1999), Bonn (bis 2002) und Graz (bis 2008) aus. Seither ist er bis heute Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Mitglied des VfGH ist er seit 2005, seit 2018 Vizepräsident des Höchstgerichts.

Für einen Verfassungsrichter sehr juvenil war Grabenwarter, als er mit 38 vom damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) verkündet wurde. Seither ist er noch bei jeder Präsidenten-Ernennung im Favoritenkreis gewesen.

Wichtiges Thema in Grabenwarters Karriere waren stets die Menschenrechte. Ein Standardwerk über die Menschenrechtskonvention ist bereits in der sechsten Ausgabe verfügbar. Als Mitglied der Venedig-Kommission des Europarates hat der neue VfGH-Präsident zahlreiche Gutachten über die umstrittenen Justizreformen in Ungarn und Polen verfasst.

Privat ist der Vater zweier Töchter mit der Notarin Alice Grabenwarter verheiratet. Hat er Freizeit, zieht es ihn in die Berge, egal ob im Sommer oder Winter.